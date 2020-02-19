В России изменят схему распределения частот под 5G

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены. Вместо них операторам связи предложили развивать новый стандарт в уже имеющихся диапазонах, а новые частоты использовать пока лишь для тестов. Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам к ближайшему заседанию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно документу, комиссия предлагает выделить частоты 24,25-24,65 ГГц «неопределенному кругу лиц», в том числе «для создания технологических сетей связи». Это значит, что претенденты могут получить ресурс, направив соответствующую заявку в Госкомиссию.

Также планируется выделить «Новым цифровым решениям» и «Роскосмосу» полосу 24,65-29,5 ГГц до марта 2021 года. Они проведут тестирование, задача которого — уточнить характеристики радиоэлектронных средств 5G операторов, чтобы те не создавали помех передатчикам «Роскосмоса».

Кроме того, операторы смогут использовать для создания сетей 5G имеющиеся у них частоты без оформления отдельных решений Госкомиссии, указывается в проекте.

Отмечается, что власти не готовы выделить для развития 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц — основной в мире для развития нового стандарта. Сейчас в России этот диапазон занят силовыми структурами.

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