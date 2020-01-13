Россия останется без iPhone c 5G

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что новые iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будут доступны в ограниченном количестве стран, а остальные останутся с 4G. Об этом пишет Macrumors.

Инсайдер рассказал, что iPhone с поддержкой высокочастотного диапазона mmWave будут продаваться на пяти рынках: США, Канады, Японии, Южной Кореи и Великобритании. Мин-Чи Куо полагает, что в остальных регионах, включая российский, Apple будет продавать смартфоны с поддержкой низкочастотного диапазона sub-6 ГГц или вовсе отключит 5G в странах, где сеть пятого поколения пока не развернута.

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Куо подчеркнул, что Apple укладывается в сроки и намерена представить смартфоны с поддержкой высокочастотного диапазона mmWave осенью. Ранее Мин-Чи Куо заявил, что релиз данных устройств состоится до конца 2020 года, после основной презентации.

В декабре аналитик предсказал, что в 2020 году Apple выпустит пять смартфонов. В марте состоится выход наследника популярного iPhone SE, в сентябре компания покажет флагманскую линейку. Все iPhone, кроме мартовского девайса, получат поддержку работы в сетях пятого поколения.

В России на данный момент коммерческие сети 5G не эксплуатируются. В декабре в Москве обсудили внедрение сетей пятого поколения в инфраструктуру мегаполиса.

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