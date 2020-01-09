Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость одного из самых популярных смартфонов Apple iPhone 7 рекордно снизилась. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.ru.

Издание отмечает, что подешевела младшая модель устройства с накопителем 32 гигабайт — ее цена снизилась до 23 тысяч рублей. По данным портала, за три года цена аппарата снизилась примерно в три раза. Девайс был представлен в 2016 году, тогда его стартовая цена на российском рынке составила 57 тысяч рублей.

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Портал отмечает, что стоимость iPhone 7 со 128 гигабайт памяти также снизилась: девайс можно приобрести по цене от 29 690 рублей. Цена на более современную модель линейки, iPhone 8, начинается на российском рынке от 31 700 рублей.

iPhone 7 имеет 4,7-дюймовый IPS-дисплей, чип Apple A10, одинарную камеру и работает на iOS 10. Аппарат стал первым в линейке смартфонов Apple, который получил влагозащиту и лишился разъема для наушников. По итогам первой половины 2017 года iPhone 7 назвали самым продаваемым смартфоном в мире.

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