В Алеппо впервые за восемь лет приземлился пассажирский самолет

В Алеппо на севере Сирии впервые за восемь лет приземлился пассажирский самолет, прибывший из Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту было 120 пассажиров, в том числе министр транспорта Али Хамуд и министр туризма Мухаммад Мартини. Отмечается, что в ближайшие дни планируется запустить регулярные рейсы в Дамаск и египетский Каир.

Материалы по теме Битва тиранов Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

«Международный аэропорт был закрыт с 2012 года из-за постоянных атак террористов, в отдельные периоды он был практически окружен, добраться до него было затруднительно. Вместе с тем сотрудники аэропорта поддерживали его в состоянии готовности к работе», — рассказал агентству директор аэропорта Мухаммад аль-Масри.

16 февраля сирийская армия впервые с 2012 года полностью взяла под контроль территорию вокруг города Алеппо. Отмечается, что армия сирийского президента Башара Асада освободила 23 деревни вокруг города, установив таким образом контроль над всеми окрестными населенными пунктами впервые за восемь лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru