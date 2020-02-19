Банда лжеполицейских избила и ограбила семью российского пенсионера

Пятеро бандитов в полицейской форме избили и ограбили семейную пару в Новой Москве. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает телеканал «360».

По данным источника телеканала, инцидент произошел накануне вечером. 62-летний мужчина возвращался домой на Lexus, на дороге его остановил сотрудник ДПС и потребовал выйти на улицу. Мужчина вышел и почувствовал удар по спине. Он увидел четверых неизвестных в форме силовиков, с надписями «Росгвардия» на спинах. Они избили пенсионера, заковали в наручники, погрузили в багажник его же автомобиля и поехали к его дому в одной из деревень Новой Москвы.

В доме лжеполицейские связали скотчем супругу хозяина, его тещу и двоих взрослых детей. Они стали угрожать всем пистолетом и избивать похищенного мужчину с требованием отдать все его деньги. В итоге бандиты похитили четыре миллиона рублей, 2,5 тысячи долларов, 2,5 тысячи евро, документы и украшения, а затем скрылись на хозяйской машине.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности преступников.

Видео: t.me/tv360ru

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