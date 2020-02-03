Россиянин ограбил автозаправку при помощи удочки

В Калининграде 25-летний местный житель ограбил автозаправочную станцию при помощи удочки. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, 31 января мужчина в капюшоне зашел на заправку и потребовал от работниц АЗС отдать ему все деньги, угрожая огнестрельным оружием. Однако впоследствии оказалось, что на самом деле это была удочка, завернутая в полотенце. Сотрудницы заправки, испугавшись расправы, выдали нападавшему 24 тысячи рублей, при этом они нажали тревожную кнопку.

Позже мужчину задержали, у него изъяли похищенные деньги, а также удочку и полотенце, в которое она была завернута. Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

29 января сообщалось, что в Новокузнецке осужденный на 15 лет за разбой преступник сбежал из здания суда.

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