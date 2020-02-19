В США захотели бороться с неравенством налогами

Власти штата Калифорния в США захотели бороться с неравенством доходов путем введения новых ставок налога на прибыль для компаний со слишком высокими зарплатами топ-менеджеров, пишет издание Fast Company.

Ставка налога будет привязана к разрыву в зарплатах CEO (генерального директора), а также рядовых сотрудников и распространяться на компании с годовой выручкой больше 10 миллионов долларов.

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Для финансовых институтов ставка будет находиться в диапазоне 12,84-16,84 процента, для всех остальных — 10,84-14,84 процента. Сейчас в Калифорнии установлена фиксированная ставка налога на прибыль, она равняется 10,84 процента для финансовых институтов и 8,84 процента для всех остальных.

Поводом для повышения ставок стал слишком неравномерный рост доходов руководителей компаний и обычных сотрудников. Согласно статистике, за последние 42 года выплаты первым выросли в среднем по США на 940 процентов, в то время как вторым — только на 12 процентов.

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