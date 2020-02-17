Работодателям посоветовали нанимать многодетных отцов

В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

По его словам, для государства гораздо важнее, чтобы мужья достаточно зарабатывали и содержали большую семью. «Это лучше, чем ситуация, когда оба супруга работают за маленькую зарплату», — отметил он.

Он также напомнил, что чаще всего в обществе вспоминают о помощи только матери. Поэтому, считает Малофеев, нужно программировать общество на то, чтобы многодетный неразведенный отец должен получать на работе существенные льготы. Также работодатель должен отдавать предпочтение таким кандидатам, считает он.

Для этого он предложил освободить многодетных отцов от части налогов. По его словам, работодателю выгодно не платить налог на многодетных. Кроме того, многодетные отцы будут более стабильными работниками, поскольку им нужно содержать семью.

К тому же, воспитав детей, он принесет много больше в ВВП страны, чем такой же бездетный работник, добавил Малофеев.

В январе Госсовет Удмуртской республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается снизить пенсионный возраст многодетным отцам. Основная цель предлагаемой инициативы — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Реализацию законопроекта оценили в более чем 5,21 миллиарда рублей.

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