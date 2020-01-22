В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Госсовет Удмуртской республики, передает РИА Новости.

«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию», — говорится в документе. Основная цель предлагаемого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Его реализация, исходя из численности многодетных отцов в стране, может потребовать более 5,21 миллиарда рублей.

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа. В ее рамках возраст выхода на пенсию в 2024 году постепенно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются мужчины в возрасте от 60 до 65 лет и женщины от 55 до 60 лет.

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