Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов

Иностранцы резко нарастили вложения в Россию в 2019 году. Их объем вырос на 49,5 процента, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование КПМГ.

Общий объем покупок российских активов иностранными компаниями достиг 20,9 миллиарда долларов. Рост вложений наблюдался на фоне стабилизации экономической обстановки.

Так, инвесторы увидели адаптацию России к санкциям и преодоление зависимости от высоких цен на нефть, пишет издание. Кроме того, роль сыграли успешное применение бюджетного правила, запуск нацпроектов и низкий уровень госдолга, заявила руководитель отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ Лидия Петрашова.

Она добавила, что уверенности инвесторам в российском рынке добавило снятие санкций с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» в начале 2019 года.

В конце прошлого года Россию и российские компании назвали самым выгодным направлением для инвестиций. Главными причинами доходности вложений стали благоприятная рыночная конъюнктура, цены на нефть, стабильный рубль и снижение ключевой ставки Центробанком.

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