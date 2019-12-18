Названа доля «фантомных» иностранных инвестиций в Россию

Более половины (57,9 процента) накопленных иностранных инвестиций в Россию являются «фантомными», поскольку приходят из зарубежных компаний-пустышек, скрывающих истинную страну происхождения вложений. Такую цифру называют экономисты Международного валютного фонда (МВФ) в исследовании «Что является подлинным, а что нет в глобальной системе прямых иностранных инвестиций?».

По данным Банка России, на конец 2017 года Россия накопила 441,1 миллиарда иностранных инвестиций. Как оценили в МВФ, доля в 255 миллиардов пришла из номинальных компаний в «перевалочных» юрисдикциях. Это означает, что реальный инвестор находился в третьей стране.

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Около 23 процентов (102 миллиарда) не являются по-настоящему иностранными вложениями, поскольку попали в Россию в рамках так называемых «круговых схем» (round-tripping), — то есть деньги сначала вывели из страны, а затем вернули в нее же под видом иностранных вложений. Обычно бизнес прибегает к подобным схемам для оптимизации налогов. Но россияне это делают из-за институциональных и регуляторных факторов, отмечал Всемирный банк в 2017 году. Например, так российский бизнес пытается застраховаться от политических рисков и скрыть личность бенефициара от властей.

Ранее эксперты Института международных финансов подсчитали, что у России самые низкие прямые иностранные инвестиции среди развивающихся стран. Лучше, чем в России, ситуация у находящейся в глубоком кризисе Венесуэлы и Нигерии.

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