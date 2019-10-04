Россию признали «тихой гаванью» для дельцов

Несмотря на многочисленные проблемы в экономике и деловом климате, Россия, по сравнению с другими странами, является «тихой гаванью» для инвестиций. К такому мнению пришли российские и иностранные участники инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как рассказал главный глобальный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, инвесторы смотрят на макропоказатели, которые в России выглядят одними из самых надежных среди развивающихся рынков.

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Речь идет об очень низком госдолге по отношению к ВВП — всего 12 процентов. А если учитывать активы государства на счетах в Центробанке и кредитных организациях, то чистого долга у страны не остается вообще.

Заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова, в свою очередь, рассказала, что участники встречи согласились: Россия в настоящее время проводит наилучшую монетарную и бюджетную политику, чтобы справиться с циклическими факторами и проблемами.

Главными в России назвали структурные проблемы и слишком большую долю нерезидентов в госбумагах и акциях страны. Если они решатся распродать бумаги, а это около 30 процентов, то России придется повысить доходность для выкупа их на российском рынке, что приведет к новым затруднениям.

К середине года иностранных фонды владеют акциями российских компаний на 79,3 миллиарда долларов. Более половины, 51 процент, приходится на инвесторов из Северной Америки, еще 46 процентов ушло в европейские страны.

Между тем санкции инвесторов почти не волнуют, и на форуме их не обсуждали. Держатели бумаг считают, что в их стоимость уже заложены риски, а опасность новых серьезных ограничительных мер невелика.

Отметим, что Россию ранее уже называли тихой гаванью. Такие слова произнес в прошлом министр финансов Алексей Кудрин на форуме в Давосе. Как он объяснял позднее, российские власти «слишком быстро успокоились», посчитав, что мировой кризис до страны не доберется, однако это случилось уже через полгода.

Ранее в октябре Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз роста мировой торговли в текущем году. На фоне напряженности из-за торговой войны между США и Китаем показатель, уверены в ВТО, не превысит 1,2 процента. Это худший за 10 лет, с момента кризиса 2008 года, результат.

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