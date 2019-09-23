Россия нашла новый способ похвалить себя

Российское рейтинговое агентство АКРА, появившееся в 2015 году по инициативе Центробанка, впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг. Эксперты оценили его на уровне «А-» по международной шкале с прогнозом «стабильный», говорится в пресс-релизе на сайте агентства. Этот уровень считается низшей ступенью высокого кредитного качества.

Столь высокую оценку России аналитики обосновали низким уровнем государственного долга и его устойчивой структурой, эффективной монетарной политикой и ее координированностью с фискальной политикой, что повышает макроэкономическую стабильность. Минусами названы низкий потенциал экономического роста, непрозрачность ряда компаний госсектора, слабость институтов и угроза введений санкций, который сдерживают инвестиции, технологическое сотрудничество и торговлю с зарубежными партнерами.

Большая тройка международных рейтинговых агентств, куда входят S&P, Fitch и Moody's, оценивают Россию с 1990-х годов, но никогда не поднимали рейтинг так высоко. В настоящее время Fitch оценивает Россию как «ВВВ», а S&P и Moody's — как «BBB-».

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После кризиса 2014 года и введения санкций со стороны западных стран S&P и Moody's присвоили России «мусорный» кредитный рейтинг. От такой оценки они отказались в 2018 году.

Ранее России уже присваивали рейтинг «А», но делало это китайское агентство Dagong. В последний раз оно оценивало Россию в 2017 году. Японское JCR и немецкое Scope установили российский рейтинг на уровне «В-».

АКРА утвердило собственную методологию только в августе этого года. Первой страной, которой был присвоен рейтинг, стала Швейцария. Она получила максимум — «ААА».

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