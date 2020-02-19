Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Мамута рассказал, что с февраля по декабрь прошлого года Центробанк получил 3,8 тысячи жалоб на мисселинг — продажи без должного информирования. По его словам, 2,2 тысячи обращений из них касались деятельности банков.

Также специалист рассказал, что кредитные организации предлагают потребителям новые финансовые продукты, не рассказывая о связанных с ними рисках. Так, банки не информируют граждан о том, что вклады отличаются от инвестиционных инструментов, так как последние не гарантируют доходность. Например, в 2018-2019 годах банки активно продавали инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) под видом депозитов. «Это был типичный мисселинг — люди не понимали, какой именно финансовый продукт они приобретали. Например, в большинстве своем не знали, что при досрочном расторжении договора ИСЖ нельзя вернуть свои деньги полностью, поскольку они инвестированы в активы с определенным сроком», — рассказал Мамута.

По его словам, клиенты понимали все только тогда, когда решали досрочно изъять средства. Однако, если проходило полгода-год, период охлаждения уже не действовал. Мамута напомнил, что Центробанк в прошлом году выпустил указание, которое требует банки раскрывать информацию ИСЖ.

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