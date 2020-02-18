Крупнейший банк Европы решил уволить десятки тысяч человек

Британский банк HSBC — один из крупнейших в Европе — решил провести масштабную реструктуризацию, в рамках которой намерен избавиться от активов на 100 миллиардов долларов и уволить 35 тысяч работников за три года. Об этом сообщает Reuters.

На такие меры банку пришлось пойти по нескольким причинам. Во-первых, это связано с замедлением роста на основных рынках и выходом Великобритании из Евросоюза. Во-вторых, холдинг стремится стать более конкурентоспособным в условиях распространения коронавируса.

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Теперь HSBC необходимо закрыть около трети из 224 филиалов и повысить доходность в США: именно там на протяжении многих лет доходность оказывалась ниже рынка. Что касается эпидемии, то в банке отметили ее существенное влияние как на работу персонала, так и на клиентов банка. Кроме того, в долгосрочной перспективе это может привести к падению прибыли.

HSBC — крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации и один из самых больших банков Европы. Летом 2019 года уже сообщалось о его планах провести массовые сокращения, однако тогда речь шла о сотрудниках британских отделений. Причинами назывались отрицательные процентные ставки и слабый рост британской экономики. Тогда же пост генерального директора покинул Джон Флинт, который возглавлял кредитную организацию несколько десятков лет.

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