Крупные банки уволят тысячи сотрудников

Банки HSBC и Deutsche Bank, которые являются одними из крупнейших в Европе, летом 2019 года намерены уволить тысячи сотрудников в Великобритании. Это может стать одним из самых крупных сокращений со времени кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

Волна увольнений в основном коснется неамериканских инвестиционных банков. Причина грядущих увольнений в том, что кредитные учреждения годами теряли долю на рынке на фоне отрицательных процентных ставок и слабого роста британской экономики. В частности, на это повлияли Brexit и торговые ограничения США в отношении европейских товаров.

По оценкам аналитиков, к концу 2019 года в общей сложности сокращения в банках могут коснуться пяти тысяч человек. «Люди напуганы и активно ищут работу в новых сферах, понимая, что будет непросто найти работу в другом банке», — заявила основатель кадрового агентства Vici Advisory Стефани Рамбоссон.

Между тем, по подсчетам директора по исследованиям компании Coalition, занимающейся бизнес-аналитикой, в 2019-2020 годах в общей сложности работу потеряют 10 процентов работников таких банков.

По данным Coalition, устойчивое падение занятости в финансовом секторе Великобритании наблюдается с 2013 года, когда число работников основных подразделений банков оценивалось почти в 17 тысяч человек. К 2016-му оно сократилось на две тысячи, до 15 тысяч. К концу 2018 года было ликвидировано еще более 1,5 тысячи рабочих мест.

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