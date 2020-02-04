Успешный трейдер своровал еду из столовой и остался без работы

Один из крупнейших банков мира Citigroup оставил своего лондонского трейдера без работы. Поводом для отстранения стала информация о том, что он своровал еду из столовой. По информации источников Financial Times, это произошло в штаб-квартире инвестбанка в Лондоне.

Речь идет о Парасе Шахе, к Citigroup он присоединился в 2017-м, а до этого несколько лет работал в HSBC. Двое бывших коллег рассказали газете, что он пользовался уважением на работе и был успешным трейдером. Шах руководил торговлей облигациями спекулятивного уровня в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). В январе 2020-го он покинул свой пост, причина его увольнения не сообщалась. Ни банк, ни бывший трейдер не стали комментировать ситуацию. Какую именно еду Шах якобы украл в столовой, также не уточняется.

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Ранее в январе стала известна судьба другого трейдера. После нескольких лет разбирательств суд на год отправил под домашний арест 41-летнего британца Навиндера Сарао, из-за которого 6 мая 2010 года рынок за считанные минуты потерял триллион долларов.

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