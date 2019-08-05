Крупнейший британский банк оказался «обезглавлен»

Генеральный директор банка HSBC Джон Флинт ушел в отставку после 30 лет работы в кредитном учреждении. Об этом сообщается на сайте организации.

Отставка Флинта произошла по обоюдному соглашению сторон. Ее объяснили необходимостью замены руководства и «все более сложной и проблемной глобальной обстановкой», в которой HSBC приходится работать.

Председатель совета директоров кредитного учреждения Марк Такер поблагодарил Флинта за преданность компании и подчеркнул, что доволен результатами его работы.

До этого банк сообщил о росте прибыли в первом полугодии на 18,1 процента, до 9,9 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 7,6 процента. Прибыль на акцию составила 0,42 доллара.

В понедельник, 5 августа, HSBC также подтвердил, что планирует уволить более четырех тысяч сотрудников. В банке сообщили, что под увольнения попадут и руководящие кадры, пишет Bloomberg.

HSBC Holdings plc — один из самых больших финансовых конгломератов в мире. Крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации (201 миллиард долларов на 2018 год).

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