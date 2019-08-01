Банк отказался обслуживать трансгендера из-за голоса

Женщина-трансгендер из Великобритании — Эллен Вестерли (Ellen Westerleigh) — не может совершать банковские операции по телефону, потому что в банке уверены, что ее голос не соответствует полу. Об этом сообщает The Mirror.

О смене пола 22-летняя британка предупредила банк HSBC в прошлом году, однако, по ее словам, она до сих пор вынуждена подтверждать свою личность. «Каждый раз, когда я звоню, они говорят, что я не похожа на женщину. Я знаю, что звучу как мужчина, но это не главное. Мне неудобно звонить в банк», — сказала она.

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Вестерли уверена, что ее не воспринимают всерьез. «Дошло до того, то я несколько раз говорила, что я — трансгендер. Но это мое дело. Они не воспринимают транс-сообщество всерьез», — заключила она. Вестерли рассказала, что ей предложили зайти в банк и показать свое удостоверение личности. «Я не живу рядом с нужным филиалом, он находится в центре города», — пожаловалась она. Представители HSBC заверили, что проблема Вестерли будет решена, и сотрудников научат правильному общению с подобными клиентами.

В 2018-м с похожей проблемой столкнулась британка София Рэйс. Банк, услугами которого она пользовалась, заблокировал ее карту после того, как она не смогла пройти проверку службы безопасности по телефону. В банке Рэйс объяснили, что ее голос звучит «слишком по-мужски».

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