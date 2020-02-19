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Бывший министр здравоохранения российского региона найден мертвым

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Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев найден мертвым. Об этом ТАСС сообщила старший помощник главы регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

По ее словам, тело Ерофеева было обнаружено под перевернувшимся снегоходом. Следователи начали проверку, причина смерти уточняется.

Telegram-канал «ОмскЦентрСилы» пишет, что экс-министра нашли мертвым в Черлакском районе. Заявление о пропаже Ерофеева подала его супруга еще в понедельник, 17 февраля. Отмечается, что бывший чиновник разбился, катаясь на снегоходе.

Издание «Новый Омск» сообщило, что Ерофеев возглавлял систему здравоохранения Омской области в 2002-2012 годах. После ухода с этого поста работал главным научным сотрудником отдела гигиены окружающей среды и здоровья населения ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены». В 2017 году его назначили главврачом Большеуковской центральной районной больницы. Но затем эту должность он оставил.

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