Погиб находившийся под следствием российский вице-губернатор

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о смерти чиновника подтвердило региональное управление Следственного комитета. Проводится проверка.

Чулкова задержали в середине октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества «Рассказовского рынка», которое находится в собственности государства. Как пишет «Тамбов-информ», в ноябре он предпринял попытку самоубийства, но тогда к ней «отнеслись с юмором».

46-летний Глеб Чулков с 2008 года занимал должность заместителя главы администрации Тамбовской области, также возглавлял региональный комитет по управлению имуществом. Был женат, имел двух сыновей.

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