Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из-под карантина

Главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен с должности после побега четырех пациентов из-под двухнедельного карантина. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Петербурга.

По словам собеседника издания, на увольнении настояло само ведомство, которое выступает работодателем.

Одной из сбежавших была петербурженка Алла Ильина, которую через суд удалось вернуть в больницу. О трех других ранее не сообщалось. Портал указывает, что они сбежали после Ильиной. У всех было подозрение на коронавирус.

В начале февраля Алла Ильина была доставлена в Боткинскую больницу и, по ее словам, обманом помещена в карантин. Через несколько дней ей удалось взломать замок и убежать. Позже она сдала платные анализы, которые показали отсутствие у нее коронавируса и других инфекций. 17 февраля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно госпитализировать ее.

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