Сбежавшая из карантина по коронавирусу россиянка показала результаты анализов

Сбежавшая из карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге Алла Ильина за свои деньги сдала анализы и показала их результаты изданию «Фонтанка». Коронавируса и других инфекций у нее не обнаружено.

«Анализы стоили 5600 рублей. Готова сдавать их за свои деньги хоть несколько раз. Но не быть при этом в изоляции. Сколько нужно анализов, чтобы доказать свою здоровость?» — заявила Ильина. Она отметила, что чувствует себя совершенно здоровой. Анализы она решила сдать перед судом с Роспотребнадзором, который хочет вернуть ее в больницу имени Боткина.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом заставили переночевать в инфекционной больнице имени Боткина, после чего оставили там в карантине на две недели. Девушка утверждала, что по результатам всех анализов и проверок она была здорова.

11 февраля стало известно, что в тот же день Ильиной удалось выбраться на свободу из бокса. Она замкнула электроцепь и взломала замок. Девушка добавила, что ее четыре дня не искали ни врачи, ни полиция. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга дважды обращался в Куйбышевский районный суд с иском на Ильину.

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