Сбежавшая из карантина по коронавирусу россиянка показала свою палату

Россиянка Алла Ильина, которая сбежала из карантина по коронавирусу, после чего была принудительно помещена в инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге, записала видеообращение, в котором показала свою палату. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале «Подъем».

Ильина заверила, что больше не планирует сбегать и будет выполнять требования медиков. В палате, которую ей предоставили, есть кожаный диван и телевизор. Издание отмечает, что проводка, которую она замкнула при побеге, перерезана.

«Самое смешное: я не вскрывала это. Он просто не работает. Я честно буду отсиживать свой срок», — отметила девушка в видео.

Ранее 17 февраля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу Ильину. В зале суда работала дезинфицирующая лампа. Их используют при участии в процессе лиц с открытой формой туберкулеза,.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом поместили в карантин по коронавирусу. 11 февраля девушке удалось сбежать, замкнув электроцепь и взломав замок. Через два дня стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга дважды обращался в суд с иском на Ильину. 16 февраля Ильина рассказала, что сдала платные анализы, которые не выявили у нее коронавируса и других инфекций.

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