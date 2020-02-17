Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку заставили вернуться

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу местную жительницу Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина по коронавирусу. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В пресс-службе добавили, что в зале суда работала дезинфицирующая лампа. Их используют при участии в процессе лиц с открытой формой туберкулеза, других мер защиты в судах не предусмотрено.

Как пишет «Фонтанка», Ильина заявила, что готова последовать решению суда, даже если от нее потребовали бы поехать обратно в больницу. Издание отметило, что представители Роспотребнадзора, говорившие об опасности заражения от Ильиной, находились рядом с ней без масок или других средств защиты.

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