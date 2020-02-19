Участники чемпионата CASE-IN займутся технологической модернизацией России

В Липецке 20 февраля стартует новый сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN, в рамках которого молодежь займется технологической модернизацией России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соревнования растянутся на несколько месяцев и будут проходить в пяти лигах: школьная лига, лига рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига. Будущие и молодые инженеры будут разрабатывать решения кейсов по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В этом году также появилось новое направление для школьников 6-10 классов — по инженерному творчеству.

«На базе таких проектов как CASE-IN совместно с компаниями и вузами мы создаем социальные лифты для самых талантливых и целеустремленных будущих инженеров. Важно, чтобы молодые специалисты и студенты запустили тысячи конкретных проектов, которые будут поддержаны компаниями и вузами и в дальнейшем реализованы на практике», — рассказал замминистра энергетики России Антон Инюцын.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, после вхождения в платформу чемпионат CASE-IN привлек максимальное количество участников — 8156 человек из 34 российских регионов и стран СНГ. В 2018 году общее число участников всех лиг чемпионата составило около 5 тысяч человек.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — это система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году. CASE-IN — это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Путин.

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