Медведев рассказал о приходе в политику благодаря Собчаку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пришел в политику благодаря первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Медведев напомнил, что в среду, 19 февраля, прошло 20 лет со дня смерти Собчака. «Для меня Анатолий Александрович – коллега, старший товарищ, учитель», — отметил он. Бывший премьер-министр вспомнил, что Собчак меньше чем за три года прошел путь от преподавателя юридического факультета Ленинградского университета до депутата Верховного Совета СССР, председателя Ленсовета и мэра Санкт-Петербурга.

«В то время вся страна находилась в глубоком кризисе, а Ленинград – Санкт-Петербург, по сути, был поставлен на грань выживания. Было много тяжелой работы, требовались неординарные решения. И Анатолий Александрович со всей решительностью принимал их», — написал Медведев. По его словам, Собчак избегал радикализма и популизма, был отлично подготовлен как юрист и опирался на опыт государства и других стран.

«Его внезапный уход в 2000-м стал настоящим шоком для меня, для всех нас. Никто не ожидал, что это трагическое событие произойдет так рано», — поделился Медведев.

Анатолий Собчак был назначен мэром Санкт-Петербурга в июне 1991 года. Он проработал на это должности четыре года. В 2000 году Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от сердечной недостаточности.

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