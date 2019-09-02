Клара Новикова рассказала о влюбленности в Анатолия Собчака и о его ухаживаниях

Российская артистка и юмористка Клара Новикова рассказала о влюбленности в мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. О своем общении с ним она упомянула в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1», запись доступна на YouTube.

Ведущий программы Борис Корчевников спросил у героини интервью, как ее супруг реагировал на домысли о ее романах. Слухи о связях с Михаилом Жванецким и Романом Карцевым Новикова назвала идиотством.

«Вы как-то сказали, что единственный человек, к которому он всерьез как бы приревновал, — это был мэр Петербурга Анатолий Собчак, тоже царствие ему небесное», — уточнил Корчевников. Юмористка ответила, что чиновник действительно приходил к ней на концерты вместе с женой и красиво ухаживал за ней, так как был «кавалером».

«Он подавал мне пальто, он умел красиво ухаживать, искрились глаза, он был мужчина-мужчина, а кто позволит мужчине перестать быть мужчиной? Или женщине перестать кокетничать и быть женщиной? Слушайте, до последних минут я в этого человека была влюблена!» — призналась артистка.

Однако слухи о романе между ней и Собчаком она отвергла: «Да я бы первая растрепалась: "Ты знаешь, с кем я сегодня спала?!"» — вообразила она. Новикова уточнила, что не могла уйти от мужа, так как очень его любила.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!