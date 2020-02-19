Россиянин получил на почте таблетки от сонливости и стал фигурантом дела

Житель Санкт-Петербурга забрал на почте посылку с таблетками, которые лечат сонливость, и стал фигурантом уголовного дела. Заказанный им психостимулятор оказался запрещен в России, мужчину заподозрили в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 31-летний россиянин забрал посылку на Каменноостровском проспекте, вечером его нашли оперативники. Как показала экспертиза, препарат, который прислали мужчине, на территории России считается наркотиком. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, уточняет издание.

Ранее в контрабанде наркотиков в крупном размере заподозрили жительницу Волгограда Ольгу Калиновскую из-за посылки с антидепрессантом. Таблетки ей прислали в подарок. В посылке оказался препарат бупропион для лечения депрессии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). До 2016 года его можно было купить в России, он числился в стандартах Минздрава по оказанию медпомощи, пока производившая его фармкомпания не ушла с российского рынка и не отозвала лицензию из Госреестра лекарственных средств.

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