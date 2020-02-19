Певца Гарри Стайлса ограбили

Певца и актера Гарри Стайлса ограбили в Лондоне, Великобритания. Артисту угрожали ножом, сообщает New York Post со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в Хампстеде, районе на севере Лондона. Грабитель, которому на вид было около 20 лет, потребовал от 26-летнего Стайлса деньги, тот их отдал. Точная сумма не уточняется. Исполнитель не пострадал.

Стайлс обратился в полицию, однако злоумышленник пока не был задержан.

Гарри Стайлс — один из основателей рок-группы One Direction. В 2016 году коллектив приостановил концертную деятельность, а Стайлс занялся сольной карьерой. В 2017 году он дебютировал как актер в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!