Определена основная категория покупателей квартир в Москве

В начале 2020-го среди покупателей вторичного жилья в российской столице преобладают люди в возрасте 25-40 лет — они заключают 55 процентов сделок, в то время как покупателей из группы «40+» насчитывается 45 процентов. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Двумя годами ранее основной категорией покупателей «вторички» в Москве назывались, напротив, представители старшего поколения. В настоящее время среди ипотечников, делающих выбор в пользу готовых квартир, 25-40-летних — 70 процентов, а людей в возрасте от 40 лет и старше — 30 процентов, подсчитали риелторы.

В «ИНКОМ» полагают, что на рост числа покупателей в возрасте от 25 до 40 лет сильно повлияло увеличение доступности ипотеки из-за существенного снижения ставок в последние несколько лет. В 2020 году специалисты ожидают увеличения доли молодых клиентов на вторичном рынке до 60 процентов — в связи с планируемым дальнейшим сокращением ключевой ставки Центробанка и, как следствие, ставок по ипотеке.

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«Поведение представителей нового поколения привело к переменам в сфере ипотечного кредитования, — указывают эксперты. — В долгосрочной перспективе вырастут средние сроки предоставления, а также выплаты ипотечного кредита. В отличие от покупателей из возрастной группы "40+ лет", которые стараются как можно скорее освободиться от кредитного бремени, молодые ипотечники часто не торопятся досрочно погасить займ. Они, скорее, предпочтут, чтобы объем ежемесячных платежей был не слишком велик, а остающихся доходов хватало на путешествия, хобби и прочее».

Согласно ранее опубликованным данным, за январь 2020-го квадратный метр вторичной жилой недвижимости в российской столице подорожал на 0,6 процента, до 179,6 тысячи рублей (без учета элитных предложений). Наиболее заметно в начале года выросла стоимость «квадрата» в сталинках, старых и современных панельных домах.

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