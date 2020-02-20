Вторая сбежавшая из карантина по коронавирусу россиянка вернулась в больницу

Россиянка Анна Рыбакова, которая ранее сбежала из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, добровольно вернулась в больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на мать женщины.

По информации издания, 32-летняя россиянка самостоятельно позвонила в Роспотребнадзор и уточнила, что ей делать, после чего легла в больницу. Она будет находится в карантине минимум до 24 февраля. С ее детьми останется их бабушка.

У Рыбаковой уже взяли первые анализы.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить Рыбакову в больницу. На заседание она не явилась. Ее интересы представлял адвокат по назначению. Дело было рассмотрено в закрытом режиме.

17 февраля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу Ильину. В зале суда работала дезинфицирующая лампа. Их используют при участии в процессе лиц с открытой формой туберкулеза. Была ли такая же лампа на слушании по делу Рыбаковой, не уточняется.

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее обманом поместили в карантин по коронавирусу. 11 февраля девушке удалось сбежать, замкнув электроцепь и взломав замок. Через два дня стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга дважды обращался в суд с иском на Ильину. 16 февраля Ильина рассказала, что сдала платные анализы, которые не выявили у нее коронавируса и других инфекций.

Двое других сбежавших из больницы россиян вернулись добровольно.

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