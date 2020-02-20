Соперник Трампа решил платить за похвалу в соцсетях

Американский миллиардер и возможный соперник президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году Майкл Блумберг решил привлекать пользователей, готовых за 2,5 тысячи долларов в месяц хвалить его в социальных сетях. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

На начальном этапе подобные услуги миллиардеру будут оказывать около 500 человек из штата Калифорния. Соискателям необходимо ежедневно публиковать на своих страницах в социальных сетях сообщения в поддержку Блумберга, а также заниматься агитацией среди своих друзей и знакомых с помощью СМС-сообщений. От 20 до 30 часов такой работы в неделю оплачиваются по тарифу 2,5 тысячи долларов ежемесячно.

По оценкам издания, на такой шаг Блумберг пошел в преддверии первичных выборов, которые состоятся 3 марта в Калифорнии. Если такая форма агитации будет эффективной, она в период предвыборной гонки может быть применена и в других штатах. При этом она может обойтись Блумбергу в миллионы долларов.

Политик вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года и уже потратил на агитацию в СМИ уже более 385 миллионов долларов. Он также сотрудничал с компанией, которая воспользовалась трудом заключенных. Его кампания сосредоточена на вопросах, касающихся экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и предотвращения случаев стрельбы в общественных местах. Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Блумберг является основателем и владельцем информационно-аналитического агентства Bloomberg, а также одним из богатейших людей в мире — его состояние оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. С 2002 по 2013 год он был мэром Нью-Йорка.

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