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Американский миллиардер воспользовался трудом заключенных для агитации

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Майкл Блумберг
Майкл Блумберг

Американский миллиардер Майкл Блумберг, участвующий в предвыборной гонке кандидатов в президенты США, сотрудничал с компанией, которая воспользовалась трудом заключенных. Об этом он сообщил в Twitter.

«Субподрядчик одного из наших поставщиков использовал тюремных работников для телефонных звонков от имени моей кампании. Узнав об этом, мы сразу же прекратили наши отношения с этой компанией», — написал кандидат в президенты. Он также пообещал в дальнейшем тщательнее проверять компании, которые будет привлекаться для агитации.

О том, что колл-центры в Нью-Джерси и Оклахоме используют труд заключенных, сообщило издание The Intercept. Известно, что как минимум один из них точно совершал звонки от имени предвыборного штаба Блумберга. Один из сооснователей фирмы по услугам колл-центра рассказал, что за час работы осужденные получают не менее семи долларов и двадцати пяти центов (450 рублей).

24 ноября Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку, чтобы победить нынешнего лидера США Дональда Трампа и «восстановить Америку»

Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. В 2008 году он инициировал изменение городских законов, что позволило ему оставаться в должности три срока вместо двух. Во время президентской гонки в 2016-м бизнесмен поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Блумберг также является основателем и владельцем информационно-аналитического агентства Bloomberg и одним из богатейших людей в мире — его состояние оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.

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