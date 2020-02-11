Сопернику Трампа припомнили расовую дискриминацию

Американского миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, возможного соперника президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году, уличили в дискриминации расовых меньшинств. Произошедшее бизнесмену припомнил ведущий подкастов на политические темы Бенджамин Диксон (Benjamin Dixon), передает издание The Post Millenial.

Диксон опубликовал ранее неизвестные аудиозаписи с выдержками из речи Блумберга. Как утверждается, тот выступал в 2015 году перед 400 слушателями в Институте Аспена и рассказывал, почему в Нью-Йорке были расширены полномочия полицейских, — им разрешили действовать по принципу «останови и обыщи». При этом после мероприятия его слова были отредактированы.

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На аудиозаписи слышно, как Блумберг говорит о необходимости направления дополнительных полицейских для борьбы с преступностью именно в районы, где находятся общины меньшинств. «95 процентов убийц и жертв убийств (...) соответствуют одному описанию. (...) Это мужчины, меньшинства, от 16 до 25 лет. Это верно для Нью-Йорка, это верно практически для каждого города», — говорит он.

«Мы разместили всех копов в районах проживания меньшинств. (...) Это правда. Почему мы это делаем? Потому что именно там происходят все преступления», — заявлял миллиардер. The Post Millenial в этой связи напоминает, что бывшего мэра ранее неоднократно критиковали за политику расовой дискриминации.

В январе Блумберг заявлял, что готов потратить на избирательную кампанию миллиард долларов.

Блумберг — основатель и владелец информационно-аналитического агентства Bloomberg и один из богатейших людей в мире — его состояние оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Он был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. В 2008 году миллиардер инициировал изменение городских законов, что позволило ему оставаться на посту три срока вместо двух. Во время президентской гонки в 2016-м бизнесмен поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

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