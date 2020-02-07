Конкурент Трампа снялся с президентских выборов США

Бывший член палаты представителей США республиканец Джо Уолш снял свою кандидатуру с президентских выборов США. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

По его словам, изначально он решил участвовать в президентской гонке поскольку думал, что это действительно важно. «Чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента», — сказал он.

Политик назвал нынешнего лидера США Дональда Трампа «наибольшей угрозой для страны в настоящее время» и отметил, что сделает все возможное, чтобы его остановить. Будучи республиканцем, как и Трамп, Уолш не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов. «Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме», — сказал он.

4 февраля на внутрипартийном собрании республиканцев в Айове Трамп получил более 97 процентов голосов. Его соперники Билл Уэлд и Джо Уолш набрали немногим больше одного процента.

На внутрипартийных собраниях (кокусах) республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США. Однако победа на таких голосованиях не гарантирует выдвижение в качестве кандидата на пост президента — голосовать за выдвижение того или иного кандидата партийные делегаты будут позже. Тем не менее кокусы считаются важной частью предвыборной гонки, поскольку свидетельствуют о партийной поддержке тех или иных политиков.

В ноябре прошлого года сообщалось, что конкурентом Трампа может стать американский миллиардер Майкл Блумберг. Советник политика Говард Вулфсон рассказал, что тот рассматривает Трампа как «беспрецедентную угрозу» американской нации, поэтому хочет его поражения на выборах.

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