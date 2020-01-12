Блумберг заявил о готовности потратить миллиард долларов на борьбу с Трампом

Американский миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявивший о вступлении в президентскую гонку, готов потратить на избирательную кампанию миллиард долларов. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Техасе, пишет The New York Times.

Блумберг заявил, что, если его не выдвинут кандидатом от Демократической партии, он поддержит других политиков, которые будут бороться против нынешнего президента США Дональда Трампа. «Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше», — отметил он.

Также, по словам 77-летнего бизнесмена, миллиард долларов — большая сумма для него, однако в 2019 году он потратил на благотворительность 2,8 миллиарда долларов.

The New York Times отмечает, что Блумберг, который еще не является кандидатом в президенты, уже потратил на политическую рекламу около 200 миллионов долларов. Бывший президент США Барак Обама в 2012 году израсходовал такую же сумму за всю избирательную кампанию.

В ноябре 2019 года Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку, чтобы победить Трампа и «восстановить Америку». «Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа», — сказал он.

Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. В 2008-м он инициировал изменение городских законов, что позволило ему оставаться в должности три срока вместо двух. Во время президентской гонки в 2016-м бизнесмен поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Блумберг является основателем и владельцем информационно-аналитического агентства Bloomberg и одним из богатейших людей в мире — его состояние оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!