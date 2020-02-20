Умер главный анестезиолог СССР

В Москве умер руководитель отдела анестезиологии и реанимации Российского центра науки и хирургии имени Петровского, главный анестезиолог СССР Армен Бунятян, ему было 89 лет. О его смерти сообщается на сайте центра.

Врача похоронят на Троекуровском кладбище 21 февраля.

Армен Бунятян родился в 1930 году. Он начинал работать в Центре хирургии в качестве младшего научного сотрудника и руководил отделом анестезиологии-реаниматологии до последнего дня жизни. Бунятян основал первую отечественную школу анестезиологии-реаниматологии и стал автором пятнадцати монографий, семи изобретений и свыше шестисот научных трудов.

24 января хирург-проктолог Алла Левушкина, проработавшая в здравоохранении 67 лет и являвшаяся старейшим практикующим хирургом в России, умерла в Рязани на 93-м году жизни. Она прекратила работать в больнице два года назад по состоянию здоровья.

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