Умерла старейшая в России хирург-проктолог

Хирург-проктолог Алла Левушкина, проработавшая в здравоохранении 67 лет и являвшаяся старейшим практикующим хирургом в России, умерла в Рязани на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По словам собеседника агентства, она прекратила работать в больнице два года назад по состоянию здоровья. Причина смерти Левушкиной не уточняется. Прощание с ней пройдет в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11.

Левушкина родилась в Рязани, получила медицинское образование в Москве. Основы хирургии ей преподавал знаменитый хирург Борис Петровский. После окончания университета Левушкина вернулась работать в родной город. В 2014 году она получила врачебную премию «Признание» в номинации «За верность профессии». Левушкина проработала в больнице до 91 года.

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