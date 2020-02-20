Миниатюрный пес спас глухую хозяйку и ее бойфренда от смерти

В английском городе Йорк, графство Норт-Йоркшир, миниатюрный пес породы кокер-пудель предупредил хозяйку о пожаре и спас ее от смерти. Об этом сообщает газета Metro.

35-летняя Кирстен Калландер рассказала, что в тот день они с бойфрендом Мэттом уснули примерно в 22:30. Вскоре на кровать запрыгнула собака по кличке Пикл (Pickle) и начала ее будить. «Она была очень настойчивой. Она толкала меня мордой и не переставала облизывать», — вспоминает британка. Когда она спросила у пса, что произошло, тот лег на пол. «Таким образом он показывал, что мы в опасности», — пояснила она.

Только тогда Калландер почувствовала запах гари. Она осмотрела квартиру, но не нашла источник возгорания. Затем британка взглянула в дверной глазок и увидела языки пламени. Она поспешно вернулась к Мэтту и предупредила его о пожаре в квартире напротив. Пара вместе с Пиклом выбежала на улицу, пока пожарные тушили огонь. «Пикл спасла нам жизнь, я так ей благодарна», — подчеркнула хозяйка пса.

В октябре прошлого года сообщалось, что в пригороде австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, померанский шпиц по кличке Гуччи спас хозяина от пожара. Австралиец проснулся от громкого лая его пса. На помощь подоспели соседи: они помогли мужчине выбраться из горящего дома и отправили его в больницу.

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