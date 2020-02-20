В российской воинской части смартфоны солдат прибили к доске позора

В воинской части под Екатеринбургом несколько смартфонов солдат были прибиты гвоздями к доске позора за «нарушение закона», сообщает E1.RU.

Издание опубликовало соответствующую фотографию с девятью разбитыми телефонами, в том числе дорогих моделей, висящими на доске объявлений с надписью «Они нарушили федеральный закон, приказ министра обороны и командира части». Под каждым из гаджетов указаны имена их владельцев.

В Центральном военном округе (ЦВО) Znak.com сказали, что по факту произошедшего проводится проверка. Издание уточняет, что по закону военнослужащие и призывники не должны иметь при себе электронные приборы, которые через интернет могут распространять фото-, аудио- и видеоматериалы. О праве руководства забирать и ломать их в документе не сказано.

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