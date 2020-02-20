Силуанов счел запредельной налоговую нагрузку на труд

Министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в России запредельной. Он отметил, что ведомство думает над тем, как ее снизить, однако для этого необходимо найти источники компенсаций для снижения страховых взносов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр. Он добавил, что в России основные платежи страховых взносов платит работодатель.

Силуанов считает, что для бизнеса такая нагрузка является сложной, в связи с чем возникают разные схемы уклонения от оплаты труда «вбелую». Однако, по словам министра, в ведомстве нет готового законопроекта по данному вопросу.

На один процент ставки страховых взносов приходится чуть более 200 миллиардов рублей поступлений, отметил Силуанов. Он добавил, что снижение страховых взносов должно быть таким, чтобы бизнес его почувствовал.

Страховые взносы, которые работодатель платит за работника, составляют треть зарплаты. Из 30 процентов 22 уходят на пенсионные взносы, 5,1 процента — на обязательное медицинское страхование, 2,9 процента — на социальное страхование. Если зарплата россиянина выше 1,292 миллиона рублей в год, то есть 107,6 тысячи рублей в месяц, ставку пенсионных взносов снижают до 10 процентов. Если же зарплата выше 912 тысяч рублей в год, то есть 76 тысяч рублей в месяц, взносы на соцстрахование платить не нужно. По обязательному медицинскому страхованию предельной облагаемой базы нет.

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