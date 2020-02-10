В России захотели резко снизить страховые взносы

В правительстве при новом премьер-министре Михаиле Мишустине возобновили дискуссию о резком снижении страховых взносов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В кабинете министров обсуждают несколько вариантов снижения страховых взносов. Сейчас отчисления составляют 30 процентов от заработной платы, в правительстве же хотят опустить их до 23-25 процентов. Для относительно высоких заработных плат понижение могут вовсе отменить. Однако в правительстве пока не нашли способ компенсировать потери внебюджетных фондов. Здесь варианты еще обсуждается, пишет газета.

Снизить страховые взносы хотело еще правительство Дмитрия Медведева в 2017 году. Тогда кабинет министров рассматривал возможность снизить их до 22 процентов с одновременным повышением НДС с 18 до 22 процентов. Однако в конечном итоге прошлое правительство только повысило НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года, оставив размер страховых взносов неизменным.

Если на этот раз решение по снижению нагрузки на россиян будет принято, оно может способствовать обелению рынка труда, росту доходов населения и увеличению темпов роста экономики страны, считает один из собеседников издания.

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