Россия опровергла обвинения в кибератаках на Грузию, подчеркнув, что не собиралась и не собирается вмешиваться в ее внутренние дела. Такое заявление сделал замглавы российского МИД Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали», — подчеркнул он. По данным агентства, Тбилиси не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к кибератакам.

Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео обвинил Россию в атаках на Грузию, которые якобы произошли еще в октябре 2019 года. По его словам, из-за этого была нарушена работа правительства страны, нескольких частных веб-сайтов и двух крупных телевизионных станций.

Такие же заявления сделали и представители грузинского правительства. На кибератаку якобы указывали результаты расследования, которое Тбилиси провел «вместе с другими партнерами».

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