Украина обвинила Россию в ежедневных кибератаках

Украина ежедневно сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых исходит из России. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба оборонного ведомства.

«Если мы говорим об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно», — заявил министр на международном форуме по безопасности в Канаде.

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Загороднюк отметил, что Украина стала «полем битвы» в киберпространстве. На вопрос журналиста об источниках кибератак, министр указал на Россию, заявив, что «иногда это можно вычислить».

Также Загороднюк заявил, что Украина уже научилась отражать такие атаки, однако «пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее». «Мы никогда не будем действовать быстрее чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн», — резюмировал Загороднюк, призвав страны НАТО и их жителей к борьбе с кибератаками.

19 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна стала испытательным полигоном для российских кибератак. По его словам, эти атаки несут опасность как для Украины, так и для стран-членов НАТО и Европы в целом, поскольку в дальнейшем они будут направлены именно против стран ЕС.

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