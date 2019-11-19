Украина сочла себя полигоном для российских кибератак

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна стала испытательным полигоном для российских кибератак. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, эти атаки несут опасность как для Украины, так и для стран-членов НАТО и Европы в целом, так как в дальнейшем они будут направлены именно против стран ЕС. Никаких подробностей о кибератаках со стороны России он не раскрыл.

В феврале 2017 года СБУ обвинила Россию в волне хакерских нападений на энергетическую и финансовую системы страны. Сообщалось, что в ноябре и декабре 2016 года на критическую инфраструктуру Украины было совершено около 6,5 тысячи кибератак, предположительно, спонсируемых Кремлем.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что подобные заявления не стоят внимания российских властей, и особенно подчеркнул, что они не имеют под собой никаких оснований.

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