СБУ забила тревогу из-за российских «Паруса» и «Афины»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили предпринимателей, которые якобы при помощи российского программного обеспечения «Парус» и «Афина» завладели информацией, принадлежавшей воинским подразделениям и предприятиям во Львовской области. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается на официальном сайте ведомства.

В связи с тем, что сервера программ территориально расположены в России, в ведомстве предположили возможную утечку информации с ограниченным доступом. «Похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства», — говорится в сообщении.

По данным службы, злоумышленники, личности которых не раскрываются, получили доступ к информационно-телекоммуникационным системам более 100 государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 359 УК Украины («Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации»). Следователи также проверят версию передачи скопированных данных российским спецслужбам.

В феврале 2017 года СБУ обвинила Россию в волне хакерских нападений на энергетическую и финансовую системы страны. Сообщалось, что в ноябре и декабре 2016 года на критическую инфраструктуру Украины было совершено около 6,5 тысячи кибератак, предположительно, спонсируемых Кремлем.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заметил, что подобные заявления не стоят внимания российских властей, и особенно подчеркнул, что они не имеют под собой никаких оснований.

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