США обвинили Россию в кибератаках на Грузию, которые якобы произошли в октябре 2019 года. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майкл Помпео, передает в четверг, 20 февраля, Reuters.

По его словам, из-за этого была нарушена работа правительства Грузии, нескольких частных веб-сайтов и двух крупных телевизионных станций. «Соединенные Штаты призывают Россию прекратить совершать подобные преступления в отношении этой и других стран», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон предоставит Тбилиси помощь по улучшению обороноспособности, чтобы противостоять подобным кибератакам. Reuters отмечает, что ранее 20 февраля представители Грузии также обвинили Россию в совершенном в октябре преступлении. На то якобы указывали результаты расследования, которое Тбилиси провел «вместе с другими партнерами». Пока Москва не прокомментировала эти заявления.

В ноябре 2019-го министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна ежедневно сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых исходит из России. Он отметил, что Украина стала «полем битвы» в киберпространстве.

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