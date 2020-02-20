Зеленский осудил украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан против приезда в их населенные пункты соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Заявление опубликовано на его странице в Facebook.

Зеленский сообщил, что самолет с эвакуированными прилетел в Украину. Из-за проблем с погодой его пришлось посадить на дозаправку в Борисполе, а затем он отправится к месту назначения — в Харьков. Прилетевших из Китая разместят в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах под Полтавой. Они будут полностью изолированы, приняты беспрецедентные меры безопасности.

По словам президента, бактериологической опасности нет, но есть опасность «забыть о том, что все мы люди и все мы украинцы». Зеленский привел в пример Францию и Казахстан, которые приветствовали возвращение соотечественников из Китая. Попытки жителей Украины перекрыть трассы, блокировать больницы и не пустить граждан в свою страну демонстрируют не лучшую сторону их характера, отметил политик. Он подчеркнул, что большинству эвакуированных меньше 30 лет, для многих они «почти как дети».

«Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывания в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны», — заявил Зеленский. По его словам, украинцев «десятки лет» делили на «правильных» и «неправильных», но эта эпоха кончилась, и власти будут бороться за каждого, кто оказался в беде. «Но такой же должна быть и реакция общества — я на это очень надеюсь», — заключил он.

Ранее сообщалось, что во Львовской, Тернопольской и Полтавской областях жители взбунтовались, узнав о том, что к ним собираются привезти эвакуированных из Китая.

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