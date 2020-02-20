Бортпроводника «сурово» наказали за селфи с порноактрисой на работе

Марокканские авиалинии Royal Air Maroc наказали бортпроводника, сфотографировавшегося с порноактрисой во время работы. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. После одного из рейсов перевозчика в сети появилось селфи члена экипажа, улыбающегося на фоне популярной порноактрисы Валери Кибад (Valerie Kybad). При этом последняя была откровенно одета и стояла, отвернувшись от камеры.

Недавно эта фотография стала вирусной и, как отмечает издание, вызвала спорную реакцию у марокканской публики. В результате авиакомпанию раскритиковали за безответственное поведение ее сотрудников.

В своем официальном Twitter-аккаунте Royal Air Maroc принесли извинение за распространение материала, подрывающего репутацию компании. Также отмечалось, что к члену экипажа были применены самые суровые карательные меры.

В декабре 2019 года пользователи сети поспорили из-за пассажира самолета, который во время перелета смотрел порнофильм. В опубликованном ролике запечатлено, как мужчина смотрит на планшете, стоящем на откидном столике, эротический фильм.

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